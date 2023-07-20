В ходе контрнаступления Цель №1 для украинской армии — уничтожить российские станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"У врага достаточно мощные средства РЭБ. У нас они нуждаются в модернизации и усилении, эта война учит нас всех. Украина имеет сильную школу радиоэлектронной борьбы, поэтому мы будем наращивать мощности. Российские станции РЭБ - цель №1. Позавчера мы уничтожили ещё одну такую станцию", - заявил Череватый.