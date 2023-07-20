Российские минные заграждения стали основным препятствием для ВСУ в ходе летнего наступления и уже вынудили поменять тактику. Об этом пишет Financial Times.

"Мы можем наступать 10 бригадами, но это не сработает, потому что мины повсюду, через каждые полметра", — говорит командир 78-го полка спецназа Султан.

По словам фронтовиков, минные поля уже заставили Украину адаптироваться. Вместо попыток прорваться через минные поля глубиной в несколько километров с помощью западной бронетехники, как планировалось изначально, украинские войска продвигаются вперед пешком и надеются, что артиллерия расчистит путь.

"Мины направляют усилия украинцев и сильно ограничивают пространство для маневра, что обычно не очень хорошо, когда вы атакуете", — говорит научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади.

Россияне тоже несколько адаптировались к украинской тактике, когда захваченные вражеские позиции используются для перегруппировки и перехода к следующему штурму, и стали чаще оставлять мины-ловушки и минировать все за собой в случае отступления.

По оценке Гади, россияне применяют советскую тактику сражения в Курской битве, когда было установлено более миллиона мин, чтобы остановить немецкие танки.

Украинские власти просят у Запада больше оборудования для разминирования, но эксперты считают, что оно не обязательно поможет.

"Они установили различные типы мин таким образом, чтобы специально свести на нет определенные минные траулеры или системы, которые использует Украина", - говорит Гади.

Другой эксперт считает, что украинским солдатам сейчас могут быть более полезны мобильные системы дистанционного обезвреживания мин, которые помещаются в рюкзак, что подходит для тактики ударов малыми пехотными группами.

Напомним, немецкие инструкторы считают, что минные поля на пути ВСУ можно просто объехать.

Washington Post пишет, что в США рекомендуют ВСУ экономить артиллерию, прорываясь через минные поля.

Война в Украине идет уже 512-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 511-го дня войны в материале "Самая масштабная атака на Одессу, Россия объявляет морскую блокаду Украины, почему Путин не едет в ЮАР". 19 июля Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками, причем большинство прилетов пришлось на Одессу. Мэр города заявил, что такого обстрела города не было с начала войны. Также одной из обсуждаемых тем дня стала новость о том, что президент РФ не поедет в ЮАР на саммит БРИКС.

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