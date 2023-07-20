Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский объяснил, почему украинская армия ведет активное наступление в окрестностях Бахмута, если город, по мнению многих экспертов, не имеет стратегического значения.

Об этом он сказал в интервью ВВС.

Сырский не согласился с тем, что город не имеет стратегического значения. По его мнению, это важный транспортный узел.

"Через Бахмут идет дорога из Дебальцево, дорога из Северска, дорога из Горловки, дорога из Константиновки и дорога из Славянска. То есть это центр, где сходятся все эти пути. Используя развитую сеть дорог, российские войска могут наступать по меньшей мере в трех таких операционных направлениях. Кроме того, вообще местность вокруг Бахмута – это сосредоточение разного рода господствующих высот, позволяющих контролировать большую часть местности вокруг, на подступах к Бахмуту. Это увеличивает его роль как плацдарма для последующих наступательных действий", - объяснил Сырский.

Во-вторых, российская оборона в Бахмуте выстроена таким образом, что Украине выгодно атаковать с флангов.

"Буквально в трех километрах за Бахмутом начинается следующий город Часов Яр. И здесь нам очень важно остановить врага в Бахмуте, который там находится в низине. И я считаю, что это была большая ошибка "Вагнера", когда он полностью залез в Бахмут, понес, можно сказать, безумные потери в личном составе. Фактически они утратили боеспособность. В настоящее время созданы все условия для того, чтобы нам вернуть этот город, но с меньшими в десятки раз потерями (чем были у "вагнеровцев" - Ред.). Потому что вообще расположение российских войск в настоящее время напоминает такой лук, который сконцентрирован в Бахмуте. И они находятся в таком полуокружении. Ну, этим просто нельзя не пользоваться", - говорил командующий Сухопутными войсками.

Отметим, что, судя по карте, опубликованной украинским военным телеграм-каналом DeepState, Бахмут сейчас не находится в полуокружении. И на флангах к юго-западу и к северо-западу от города все ещё продолжаются бои.

Также Сырский признал, что украинское наступление идет не так быстро, как хотелось бы. Как он сказал, это происходит из-за густой заминированности территорий и преимущества РФ в живой силе, технике и боеприпасах.

"У нас нет преимущества над россиянами, к сожалению, в количестве наших войск. И в количестве нашей артиллерии, единиц нашей артиллерии", - заявил Сырский.

Но, по его словам, украинская армия наступает в таких условиях, чтобы перехватить инициативу и поднять боевой дух.

"В настоящее время я нахожусь в той ситуации, когда понимаешь, что нам надо наступать. И мы это делаем, чтобы не дать возможности врагу перехватить оперативную инициативу. Нашу инициативу наступательную. Ну и главное – это дает очень большой моральный стимул для наших военнослужащих. Для нас это очень важно, потому что наши военнослужащие испытывают, скажем так, жажду победы. Они понимают, что они двигаются вперед, несмотря на то, что они двигаются постоянно с боями", - заявил Сырский.

Он уже говорил, что добиться быстрых результатов в ходе наступления сейчас "практически невозможно".

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление "далеко от провала", несмотря на то, что оно продвигается медленнее, чем ожидалось.