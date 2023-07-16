Минные поля российских войск создают проблемы для украинского наступления.

Об этом говорится в сюжете немецкого телеканала Welt.

В видеоролике украинские танкисты спрашивают у немецких инструкторов, как поступить в случае, если на их пути находится минное поле.

Немцы предлагают его просто объехать. У них на картах указаны минные поля размером 100 на 200 метров.

"А у нас гектары этих минных полей, понимаете?" - отвечает украинский танкист.

Отметим, что, как говорят военные эксперты, существуют специальные методические издания, которые регламентируют действия подразделения в различных ситуациях. В частности, в советских пособиях написано, что разведка минных полей производится сапёрными и мотострелковыми подразделениями, перед наступлением нужно выяснить глубину, протяжённость минного поля, тип мин, расстояние между ними, чтобы понять, где поле заканчивается и как его объехать. После этого мины обезвреживаются, и лишь потом заходят бронетехника и пехота.

Напомним, по данным газеты The Washington Post, минные поля под Запорожьем выявили уязвимость поставляемых иностранных БМП и танков.

Журнал Forbes утверждает, что 8 июня в наступлении под Малой Токмачкой в Запорожской области ВСУ потеряли 25 танков и боевых машин.

А The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщает, что за первые две недели контрнаступления ВСУ потеряли пятую часть задействованного вооружения. В основном были уничтожены западные боевые машины.