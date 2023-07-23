Продвижение к реке Оскол является для россиян одной из приоритетных целей уже много месяцев, однако она дня них недостижима.

Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Так он прокомментировал сегодняшнюю сводку британской разведки. В частности, там говорилось следующее:

"Российская Западная группа войск, вероятно, пытается наступать к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области, обладание которой Россия почти наверняка считает одной из своих основных целей войны", - говорилось в сводке.

О том, что РФ начала наступление на участке Купянск-Сватово-Кременная, мы уже рассказывали. Сегодня прошла информация, что противник продвинулся там в районе Кармазиновки. Для его сдерживания украинские войска задействовали имеющиеся резервы.

Ранее мы разбирались в целях российского наступления на Купянском направлении более детально.

Перед этим в украинском командовании сообщали, что россияне собрали под Купянском и Лиманом стотысячную броневую группировку. Как прокомментировали в командовании, в основной её состав вошли старая советская техника и слабо мотивированные мобилизованные.