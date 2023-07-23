Анализируем военную ситуацию на 515-й день войны в Украине.

Центр Одессы под огнем

Ночью Россия нанесла очередной удар по Одессе, применив 19 ракет, из которых, по данным Украины, было сбито менее половины - девять. А именно:

- пять "Ониксов" из Крыма

- три Х-22 с самолетов Ту-22МЗ в Черном море

- четыре "Калибра" (все сбиты)

- пять "Искандер-К" (все сбиты) и два "Искандер-М"

Россияне утверждают, что били по военной инфраструктуре и местам изготовления безэкипажных дронов (аналогичные, по данным РФ, атаковали на днях Крымский мост). Однако в ходе обстрела серьезно пострадал исторический центр Одессы.

Во-первых, крупнейший православный храм города - Спасо-Преображенский кафедральный собор Украински православной церкви.

В нем, судя по опубликованным фото, пробита крыша, треснул фасад, а внутри - разрушены алтарь и престол. Как сообщили "Стране" в УПЦ, чудом уцелели святыни - иконы и мощи.

В полукилометре ближе к морю под обстрел попал Дом ученого - старинное здание, построенное в 19-м веке. Сейчас это музей, известный в том числе тем, что там снимались сцены из фильма "Д’Артаньян и три мушкетера".

Также разрушения есть на бульваре Жванецкого, заявили городские власти. Всего повреждены 25 памятников архитектуры. В целом пострадали 44 здания.

Отметим, что все перечисленное находится в непосредственной близости от моря и портовой инфраструктуры. Самый отдаленный - собор в километре от портовых терминалов, а Дом ученого уже 300 метрах от моря. Бульвар Жванецкого - еще ближе.

Также власти Одессы заявили, что перекрыли всю улицу Приморскую, которая проходит прямо вдоль портовых сооружений.

Российское минобороны позже выпустило отдельное заявление по обстрелу исторического центра Одессы. Военные РФ утверждают, что ущерб культурным и прочим гражданским объектам нанесла якобы ракета из украинской системы ПВО. Киев это опровергает.

В ходе обстрела Одессы один человек погиб, 21 пострадал, из них четыре ребенка.

Владимир Зеленский пообещал, что за обстрел города "будет ответ". Также он обратился к западным партнерам с просьбой предоставить больше систем ПВО.

"Благодаря помощи партнеров и предоставленным Украине системам ПВО наши защитники неба спасли тысячи жизней. Но для всей нашей территории, для всех наших городов и общин нужно больше систем противовоздушной обороны", - заявил Зеленский.

К слову, еще вчера президент инициировал созыв Совета Украина-НАТО, который был создан на саммите Альянса в июле. Тема обсуждения - ситуация на Черном море.

"Я обратился к Йенсу (Столтенбергу) с предложением безотлагательно созвать такой Совет для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится. Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть", - заявил Зеленский.

НАТО подтвердило, что встреча состоится на уровне послов и пройдет в среду 26 июля.

Но пока не совсем понятно, какие меры противодействия могут быть приняты - помимо предоставления новых систем ПВО, которые, судя по всему, поставляются и так по мере возможностей натовских стран.

Зачем Россия начала вести ракетную кампанию против одесских портов - мы детально разбирали здесь.

Ситуация на фронте

По данным украинского Генштаба, на Запорожском фронте россияне пытались сегодня контратаковать южнее Новодаровки на Времьевском выступе. Но, как утверждается, безуспешно.

Российские паблики и военные сообщают об отраженных атаках ВСУ в районах Работино под Ореховым.

На Бахмутском направлении ВСУ, как сообщается, отразили атаки россиян в районе Богдановки и Ивановского. В остальном же под Бахмутом, как пишут и украинские, и российские военные паблики, перемен по лини фронта не происходило. Россияне пытаются контратаковать.

Также Генштаб сообщает, что на Лиманском направлении противник вел наступательные действия в районах Надежды, Торского и Григорьевки.

В тоже время украинский военный паблик DeepState пишет о существенном продвижении россиян в районе Кармазиновки (юго-западнее Сватово). Указывается, что на данном участке противник имеет значительное преимущество в огневой мощи, из-за чего часть подразделений ВСУ были вынуждены отойти.

Сообщается, что сейчас украинская армия вводит в бой резервы, чтоб стабилизировать фронт.

Напомним, что россияне в последний месяц ведут наступательные действия по линии фронта Купянск-Сватово-Кременная, пытаясь продвинутся к Купянску, Лиману и Оскольскому водохранилищу. Упомянутая выше Кармазиновка - это направление на Оскол.

Пессимизм Запада по контрнаступлению

Просьбы Украины предоставить ей как можно скорее самолеты и больше дальнобойных ракет, пока повисают в воздухе.

Госсекретарь США Блинкен заявил, что Киев получит истребители F-16, но их поставка займет несколько месяцев. Ранее поступали данные, что первые истребители могут поступить в Украину в начале 2024 года.

Западные чиновники в интервью СМИ уже заявляли, что промедление с истребителями имеет как технические причины (обучение пилотов, откуда будут взлетать самолеты, логистика их ремонта), так и военно-политические.

А именно - опасения, во-первых, что F-16 начнет сбивать российская ПВО, что снизит капитализацию этой машины на мировом рынке. Во-вторых - опасения эскалации с РФ, где уже заявили, что будут рассматривать эти самолеты как носители ядерного оружия.

И, вероятно, отсрочка до 2024 года может означать, что самолеты попадут в Украину после вероятного завершения войны - либо на какой-то другой фазе конфликта.

Также администрация Байдена на данный момент "твердо придерживается отказа от отправки ракет большой дальности в Украину". Об этом пишет Washington Post , говоря о ракетах ATACMS, которые бьют на 300 километров.

По данным источника издания, "не было предметного обсуждения этого вопроса в течение нескольких месяцев".

"Пентагон считает, что у Киева есть другие, более насущные потребности, чем ATACMS, и опасается, что отправка в Украину достаточного количества оружия, чтобы изменить ситуацию на поле боя, серьезно подорвет готовность США к другим возможным конфликтам", - говорится в статье.

Иными словами, контрнаступление придется пока что вести имеющимися в наличии средствами.

Пока оно идет медленно, а не некоторых участках практически стоит на месте, превратившись в локальные бои местного значения, которые идут за каждый опорный пункт или посадку, которые переходят из рук в руки, не влияя принципиально на линию фронта.

Но в США официально сохраняют оптимистический тон и говорят, что результат станет заметен, когда Украина бросит в бой все свои силы. Об этом заявили сразу два крупных чиновника - госсекретарь Энтони Блинкен и советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Когда они (украинские войска - Ред.) развернутся и начнут действовать, все силы, которые были обучены за последние месяцы, оборудование, которое предоставили им мы и примерно 50 стран, я думаю, все это будет иметь существенное значение и приведет к изменениям", - заявил Блинкен, выступая на Aspen Security Forum.

Примерно о том же сказал и Салливан, также выступая в Аспене.

"Украина располагает значительными объемами сил, которые она еще не направила в бой. Она пытается выбрать момент, когда направление этих сил в бой будет иметь максимальный эффект на поле боя", - считает советник Байдена.

Отметим, что тот же тезис на этой неделе озвучил глава генштаба США Марк Милли. И, это, видимо, можно считать главным нарративом американского руководства для объяснения, почему анонсированное контрнаступление застопорилось.

Из России же звучат "победные" заявления. Сегодня на встрече Лукашенко и Путина оба президента рассуждали о "провале контрнаступления ВСУ" и о больших потерях западной техники в последние дни.

В командующий российской группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев заявил, что "запала" у ВСУ для контрнаступления хватит до конца августа.

"Потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это все закончится", - сказал он.

Тем временем в западных СМИ вышла целая серия статей о том, что с контрнаступлением у ВСУ все очень сложно.

Wall Street Journal пишет, что украинские войска не обладают ни требуемой подготовкой, ни достаточным арсеналом вооружений - от снарядов до боевых самолетов, - необходимых для того, чтобы выбить российские силы с укрепленных позиций.

На Западе это знали, но надеялись, что отвага и решимость украинцев все же позволят им взять верх. При этом издание отмечает, что по сравнению с прошлым годом ситуация на фронте резко изменилась не в пользу ВСУ.

Прошлой осенью Украина использовала высокомобильную, децентрализованную оборону против крупных, но громоздких сухопутных российских войск, сумев остановить их продвижение под Киевом, а затем вынудить их оставить Харьков и Херсон. Москва мало использовала свои мощные военно-воздушные силы.

"Теперь Украина перешла в наступление на позиции российских войск, которые за несколько месяцев успели построить мощную оборону. Согласно западной военной доктрине, чтобы атаковать окопавшегося противника, необходимо как минимум в три раза превосходить его по численности и использовать хорошо скоординированное сочетание воздушных и наземных сил.

В тоже время у ВСУ нет превосходства в небе – по мнению западных военных, без него сложные наступательные операции попросту невозможны. Ни одна западная армия никогда не начнет наступательной операции на укрепленные рубежи противника, не обладая полным превосходством в небе.

Киев не располагает достаточным количеством средств ПВО - таких, как американские батареи Patriot или более мобильные немецкие системы Gepard, - чтобы разместить их вблизи линии фронта. Нехватка у Украины средств ПВО и зенитного вооружения на поле боя обеспечила России превосходство в воздухе на большей части фронта", - пишет WSJ.

Несмотря на то, что украинские летчики наконец получили зеленый свет от Вашингтона на начало обучения пилотированию истребителей F-16, необходимого разрешения на поставки этих самолетов в ВСУ администрация США пока так и не дала, напоминает издание. Создание необходимой базы для их эксплуатации займет месяцы, и, по мнению аналитиков, украинские F-16 появятся в небе не раньше следующего года.

"Но и в этом случае возникает вопрос об их эффективности, так как остается неясным, сколько именно истребителей получит Украина, в какой модификации, с каким бортовым оборудованием и вооружением, как именно будет осуществляться процесс их технического обслуживания и ремонта и какой степенью интеграции с остальными родами войск они будут обладать", - пишет WSJ.

"Поскольку сейчас наступление, по всей видимости всё больше буксует и вероятность крупномасштабного прорыва украинских войск в этом году неуклонно снижается, перед Вашингтоном и его союзниками встает тревожная перспектива более долгой войны – и, как следствие, новых затрат. Нерешительность США все больше идет вразрез с настроениями европейских лидеров, среди которых в последние месяцы растет уверенность в том, что для обеспечения безопасности континента победа Украины (и поражение России) должна быть полной. Однако у Европы нет достаточных ресурсов для того, чтобы обеспечить украинцам победу. По мнению западных дипломатов, европейские лидеры также вряд ли значительно усилят поддержку Киева, если будут чувствовать дальнейшее ослабление такой поддержки со стороны Вашингтона", - отмечает издание.

Британское издание Observer видит еще одну причину пробуксовки контрнаступления - упущенное время в снабжении ВСУ необходимыми средствами.

О том, что необходимо украинцам для проведения успешных наступательных операций, в западных столицах было известно уже в конце прошлого лета - это артиллерия, инженерные средства, тактическая ПВО, средства подвижной защиты и штабная подготовка.

Пушки, снаряды и БТРы украинцы получили в достаточном количестве, инженерные средства и тактические средства ПВО - в меньшем объеме.

Но многомесячные задержки дали российским войскам время на создание оборонительной линии, что значительно усложнило задачу украинцам.

Также отмечается фактор нехватки времени на тактическую подготовку. Украинские войска получили около двух месяцев на освоение множества западных систем и на обучение военных. Но западные модели обучения требуют определенной структуры и, главное, времени, которого у украинцев нет.

На ту же тему высказался и американский телеканал CNBS.

"Контрнаступление Украины было более вялым, чем многие ожидали, и военные аналитики предупреждают, что окно возможностей для прорыва российской обороны — и завоевания территорий — может скоро закрыться", - пишет издание.

"Планировалось двухэтапное наступление, вроде прощупывания на первом этапе, чтобы попытаться выявить слабые места российской линии фронта, за которым последует второй этап, когда задействуют большие силы. И мы все еще на первом этапе, который продлился дольше, чем ожидали", - сказал военный аналитик Майкл Кларк.

Нехватка времени может побудить Украину развернуть военные подразделения, предназначенные для использования во второй фазе контрнаступления, раньше, чем планировалось, — на что, по его словам, надеется Россия.

"Тогда опасность в том, что они не смогут нанести настоящий удар, когда решат действительно начать. Я не настроен пессимистично по поводу этого наступления, но риски того, что оно может не сработать, все возрастают", - сказал Кларк.

Еще одна проблема, связанная со временем - неизбежная смена погоды, когда осенний сезон сделает наступление гораздо более сложным. "Я думаю, что украинцы ожидали, что контрнаступление наберет достаточный импульс, чтобы позволить продолжать продвигаться на юг гораздо более быстрыми темпами. К сожалению, этого не произошло", - сказал специалист по военной разведке Конрад Музыка.

"Десятки тысяч потерь"

Также большой материал по проблемам с контрнаступлением выпустила New York Times. Издание проанализировало ситуацию на фронте после месяца нахождения своих журналистов на передовой.

Вывод - "боевые действия в основном зашли в тупик, а Украина столкнулась с множеством препятствий против решительного врага".

Факторов несколько:

1. Высокие потери, когда "небольшие территориальные приобретения обходятся слишком дорого".

"Украинская пехота все больше и больше сосредотачивается на окопных атаках, но после десятков тысяч потерь с начала войны эти ряды часто пополняются менее обученными и старыми солдатами", - говорится в статье.

"Мы обмениваем наших людей на их людей, и у них больше людей и оборудования", - говорит украинский командир, чей взвод "понес 200% потерь" с начала российского вторжения (то есть, состав взвода сменился уже дважды).

У многих украинских формирований возникли проблемы с пополнением квалифицированными солдатами, способными проводить успешные штурмы. Пополнение иногда представляет собой возрастных мобилизованных новобранцев.

"Нельзя ожидать, что 40-летний будет хорошим пехотинцем или пулеметчиком", - говорит украинский командир, взвод которого потерял "десятки человек".

Еще один фактор высоких потерь - "когда российские силы уходят с позиции, они начинают искусно обстреливать ее своей артиллерией, гарантируя, что украинские войска не смогут оставаться там долго".

Украинские потери выросли не только на юге, но и в последнее время вокруг Бахмута - в рамках "стратегии Украины по сковыванию российских сил вокруг города в дополнение к контрнаступлению на юге страны". Причина потерь - РФ перебросила в этот район больше артиллерии.

2. Второй фактор - дефицит боеприпасов. А также "смесь боеприпасов, присланных из разных стран".

При этом точность разных снарядов сильно различается. Кроме того, некоторые старые снаряды и ракеты, присланные из-за рубежа, повреждают технику и ранят солдат. "Сейчас это очень большая проблема", - сказал Алексей, командир украинского батальона.

3. В летние месяцы камуфляж и зеленая растительность дают преимущество обороняющейся стороне, позволяя укрывать не только солдат, но и артиллерию с РЭБ.

4. "Ланцеты". Эти российские барражирующие боеприпасы вынудили украинскую артиллерию и механизированные соединения принять масштабные меры по сокрытию своих позиций.

Некоторые танкисты даже приварили к своим башням самодельную броню, чтобы попытаться остановить "Ланцеты".

"Заглушить их было невозможно, по крайней мере, сейчас", - комментируют украинские специалисты по радиоэлектронной борьбе. Также "Ланцеты" трудно сбить, потому что они больше похожи на управляемые бомбы, чем на дроны.

5. При наступлении ВСУ не могут полноценно использовать Starlink, отходя от своих основных позиций. При попытках взять спутниковую установку с собой, россияне начинают бить по ее антенне.

Более широкая часть этой проблемы - российские силы часто наводятся на Wi-Fi-маршрутизаторы Starlink, чтобы поражать их из артиллерии.

Также они могут обнаруживать сигналы мобильных телефонов, глушить GPS и радиочастоты, что лишает наступающие группы устойчивой связи.

Лукашенко, Путин и Польша

Сегодня в Россию прилетел президент Беларуси Лукашенко и встретился с Путиным.

На встрече они подняли тему Польши, которую российский президент затронул еще в пятницу, предположив, что Варшава якобы готовится ввести войска на западную Украину, а также - в Беларусь.

Лукашенко сегодня эту тему подхватил. Он заявил, что его начали "напрягать" приехавшие в Беларусь "вагнеровцы" - мол, они хотят идти на Польшу.

"Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать "вагнеровцы". "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув. Я держу их в центре, как договорились, Беларуси, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие", - сказал Лукашенко.

Также он повторил тезис Путина о том, что Польша якобы хочет захватить Западную Украину. Он сказал, что "передача украинских земель Польше неприемлема" и "если Западная Украина попросит о помощи, мы будем оказывать". По его словам, сейчас много разговоров идёт "о вступлении Украины в НАТО "по частям", чтобы таким образом оторвать Западную Украину".

После чего Лукашенко предложил Владимиру Путину обсудить вопрос "возможного оказания поддержки населению Западной Украины".

"Страна" уже писала, что подобные заявления Путина и Лукашенко могут свидетельствовать о подготовке масштабной провокации на границе Беларуси с Польшей. В которой могут быть задействованы "вагнеровцы", на что Лукашенко уже намекает.

Детальнее о том, возможна ли такая провокация и к каким она может привести последствиям, мы писали здесь.