Анализируем итоги 513-го дня войны в Украине.

Удары по югу и зерновая сделка

Сегодня Россия провела две новых воздушных атаки по Украине. Преимущественно - по Одесской области.

Ночью, как заявляет оперкомандование "Юг", были обстреляны зернохранилища. Сначала два "Калибра" попали в объект, вспыхнул пожар. Когда его уже тушили, туда же прилетела третья ракета, которая повредила сельскохозяйственную и спасательную технику.

Уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Двое сотрудников предприятия получили ранения.

Минобороны РФ заявило, что это было удар в "объекты, где готовились теракты против РФ с применением ударных беспилотников". Украина этого не подтверждала.

Затем был новый обстрел - около 10 часов утра. Было выпущено семь крылатых ракет разного класса по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. Воздушные силы уточнили, что среди летевших ракет было четыре "Оникса", которые, судя по всему, сбиты снова не были.

Позже губернатор Одесской области Олег Кипер заявил, что по объекту попали все семь выпущенных ракет.

Отметим, что ранее в Белгород-Днестровском районе россияне регулярно обстреливали мост в Затоке. Это важный мост для логистики в регионе (в том числе зерновой). Об ударах по этому мосту и сегодня писали одесские паблики. Но официально власти пока этого не подтверждали.

Также сегодня было еще два обстрела - в Запорожской области (там РФ ударила по объекту инфраструктуры в Пологовском районе, погибли четыре работника предприятия) и в Черниговской (был разрушен дом культуры, погибла его сотрудница).

Удар по дому культуры в Черниговской области

Но основное внимание приковано к продолжающимся уже четвертые сутки ударам по югу Украины.

Владимир Зеленский по этому поводу сегодня снова собрал Ставку, где обсуждали защиту портов и инфраструктуры для экспорта зерна. Президент поручил военным и дипломатам подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора".

То есть, власти Украины рассматривают российские удары именно в контексте разрыва зерновой сделки - и пытаются ее возобновить (как заявлялось на Банковой раньше - уже без российского участия).

Но ключевой игрок в этом вопросе - Турция - говорит, что нужно договариваться с Россией. Сегодня президент Эрдоган заявил, что Москва "выступает за активную работу зернового коридора", а страны Запада "должны принять меры для ее перезапуска".

Напомним, Россия требует от Запада снять санкции с ее банков, обслуживающих ее агроэкспорт и позволить страховым компаниям страховать суда с российской продукцией. Вчера в Кремле подтвердили, что готовы продлить сделку, если эти условия будут исполнены.

Но пока Запад не готов отказываться от санкций, а в США говорят, что будут искать другие способы доставки зерна. Однако, как уже анализировала "Страна", альтернативные маршруты не могут обеспечить нужного объема экспорта. То есть, единственный путь - возобновление торговли по морю, а значит и зерновой сделки.

При этом времени для ее возобновления остается все меньше - Москва методично бомбит инфраструктуру, которая обеспечивала украинский агроэкспорт. Видимо, пытаясь показать, что зерно из Украины будет вывозиться по морю либо на условиях РФ, либо никак.

Кроме того идут угрозы на море. Черноморский флот РФ провел тренировочные ракетные удары по судам-мишеням. Учения шли в северо-западной части Черного моря - то есть, на пути движения кораблей в украинские порты.

Флот и авиация "отработали действия по изоляции района, закрытого для судоходства, и задержания судов". То есть, продолжаются "предупреждения" о том, чтобы никто не посылал свои суда в Украину.

При этом россияне сегодня заявили, что будут досматривать, а не топить корабли, следующие в украинские порты. В Москве говорят, что именно это означало их заявление, что такие суда будут рассматриваться в качестве перевозчиков военных грузов.

О том же заявили в МИД РФ. "Имеется в виду, мы должны убедиться, что судно идет с чем-то плохим, это означает запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так", - заявил замминистра Вершинин.

Но это не значит, что Россия "разрешила" транзит кораблей в Украину, сказал Вершинин.

Ситуация на фронте

За минувшие сутки россияне, по данным Генштаба ВСУ, атаковали на следующих направлениях:

- юго-западнее Масютовки под Купянском

- на юго-западной окраине Клещеевки

- в районе Невельского под Авдеевкой

- в Марьинке и под Новомихайловкой

- южнее Приютного на Времьевском выступе.

ВСУ, как заявляют в Генштабе, имели успех на трех участках Запорожского фронта: под Ореховым и на Времьевском выступе. А именно: на направлениях Новоданиловка – Вербовое, Новоданиловка – Работино, Новодаровка – Приютное.

При этом о занятии каких-либо населенных пунктов не сообщается.

Российские паблики вчера заявляли о продвижении РФ в районе Веселого к северу от Авдеевки. А также в районе Красногоровки (около шахты "Трудовских").

Украинские военные телеграм-каналы упоминали о тяжелых боях в районе Авдеевки. Также они пишут, что интенсивнее всего россияне атакуют на Сватовском направлении: к югу от Масютовки, в Новоселовском, Родниковом, Райгородке, Кармазиновке и Серебрянском лесничестве.

При этом вчера стало известно, что на Купянском направлении (это рядом с упомянутой Масютовкой) ВСУ начали применять американские кассетные боеприпасы.

Но в целом, как отмечают и украинские, и российские военные паблики, коренного перелома на фронте в ходе наступательных действий пока не могут добиться ни ВСУ, ни армия РФ.

Военные перспективы

В условиях, когда контрнаступление ВСУ пока не показало прорывов, залогом успеха Украины в США считают возможные "беспорядки среди политического и военного руководства РФ".

Бернс сослался на разведданные, свидетельствующие о наличии "некоторых существенных структурных недостатков, скрывающихся за значительной обороной", выстроенной российскими войсками. В частности, "низкий моральный дух", "плохое командование" и "беспорядок среди политического и военного руководства РФ".

Показательно, что в перечне директора ЦРУ нет отставания России в количестве солдат, обученности и в материально-технической базе. То есть, на Западе делают основную ставку на конфликты среди военного руководства РФ и политическую нестабильность. Ранее те же сигналы шли и из Украины - что основное "условие победы" - это деморализация армии РФ. Поэтому и были такие большие надежды связаны с мятежом Пригожина, которые не оправдались.

Российское руководство, тем временем, посылает сигналы, что набор в армию будет лишь усиливаться.

В РФ утвердили поправку, которой повышают верхнюю планку призывного возраста с 27 до 30 лет. Нижняя останется прежней - 18 лет.

Параллельно в России готовят крупные штрафы для уклонистов:

- неявка в военкомат по повестке - до 50 тыс рублей (около 20,3 тыс. гривен);

- несообщение в военкомат об изменении семейного положения, места жительства или работы - до 20 тыс. рублей;

- юрлицам за "неоказание содействия организации оповещения и явки" - до 500 тысяч рублей.

Для сравнения - в Украине за неявку по повестке в военкомат грозит штраф от 1700 до 3400 гривен.

Также в Госдуме сегодня допустили, что может произойти новая волна мобилизации. Но есть условие - "при увеличении оборотов промышленности".

Член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Гурулев сегодня сообщил, что пока промышленность РФ в состоянии обеспечить только нынешнюю российскую группировку в Украине.

"Частичная мобилизация исходит совершенно из других параметров. Из возможности нашей промышленности обеспечить ту группировку, которая сегодня выполняет боевые задачи. Сегодня наша промышленность в состоянии обеспечить ту группировку, которая находится на "СВО". Если что-то будет более, тогда будет рассматриваться", - заявил Гурулев.

При этом, по его словам, сегодня идет лишь набор военнослужащих по контракту. "На сегодняшний день уже набрано примерно 150 тысяч человек — это данные на неделю назад", — заявил Гурулев.

Рассуждения депутата о препонах для новой мобилизации весьма показательны.

Уже достаточно давно российские "ястребы" требуют выставить для войны в Украине в разы больше солдат, чем воюет сейчас - чтобы обеспечить коренной перелом на фронте и выиграть войну. Или хотя бы чтоб удержать фронт, так как подразделения из-за отсутствия ротации теряют боеспособность (выразителем этих взглядов был, в том числе, Стрелков).

Однако, судя по словам депутата Гурулева, такое количество военных не тянет российская военная промышленность. Поскольку при многократном росте личного состава группировки РФ в Украине нужно будет в несколько раз нарастить и производство техники - танков, самолетов, дронов и т.д.

А это задача куда более сложная, чем повальная мобилизация.

В то же время, следуя логике депутата Гурулева, как только российский ВПК сможет повысить свои показатели, может быть объявлена новая мобилизация.

И в этом контексте российские усилия по ужесточению призыва также говорят о том, что к сценарию возможной "Ммобилизации-2" в РФ активно готовятся.

Еще одна тема дня о возможном сценарии развития войны - заявления Путина о Польше.

Выступая на Совете безопасности РФ, он заявил, что готовится ввод польских и литовских войск в Украину. По его словам, "польско-литовско-украинское воинское соединение планируют использовать для последующей оккупации Украины".

Перед этим выступал глава Службы внешней разведки Нарышкин, который заявил, что "у польского руководства усиливается настрой на то, чтобы вести контроль на западных территориях Украины, западных областях, путем размещения там своих войск".

Путин, комментируя эту тему, связал ее с контрнаступлением ВСУ, в котором "результатов – во всяком случае пока – нет" и "поддержка Украины (Западом - Ред.) это, по сути дела, тупик", а потому и готовятся "пустить в ход поляков, литовцев и далее по списку".

В связи с чем, по мнению российского президента, Польша готовится сформировать коалицию соседних стран НАТО и войти в Украину.

И предупредил Польшу о "серьёзных последствиях этого". Также он заявил, что РФ "вмешается", если поляки предпримут действия против Беларуси.

Отметим, Киев и Варшава уже неоднократно опровергали приписываемые им планы о вводе польских войск в Украину и "присоединения" к Польше западной Украины. Кроме того, позиция Вашингтона остается неизменной – страны НАТО не могут участвовать напрямую в войне против РФ в Украине. И уж тем более Запад, которые открыто заявляет, что не хочет вступать в войну с РФ, не дал бы полякам атаковать Беларусь, даже если у Варшавы и появились бы вдруг такие планы.

В целом, заявления из Москвы по поводу "польской угрозы" в чем-то напоминают заявления РФ накануне 24 февраля о том, что Украина якобы "готовит наступление на Донбассе", что было использовано как один из главных поводов для вторжения. Поэтому, не исключено, что и за нынешними словами российских руководителей об "агрессивных намерениях Варшавы", стоят планы подготовки вооруженные провокаций на границе Беларуси и Польши (об их вероятности мы рассказывали как раз вчера).

Правда, с точки зрения самой России, организация этих провокаций нелогична. Так как придаст новое дыхание усилиям Запада по поддержке Украине, убедив тех же немцев и французов, что Москва представляет прямую опасность для Европы.

Возможно, Путин хочет разыграть на Польше "карибский сценарий-2" - повысив ставки до максимума, насчитывая затем выйти на некие договоренности с Западом. Однако, учитывая, что основную скрипку в вероятных провокациях на польской границы (если они начнутся) будут играть, судя по всему, "вагнеровцы" (которые уже показали свою неуправляемость и нелояльность Путину) ситуация может быстро выйти из под контроля и пойти совсем не по сценарию Кремля.

Ситуация с Гиркиным-Стрелковым

Сегодня в России суд взял под стражу на два месяца Игоря Гиркина-Стрелкова - бывшего "министра обороны ДНР", а ныне - российского блогера, который уже много лет критикует политику Кремля и министерство обороны РФ. Особенно эта критика обострилась после начала полномасштабной войны в Украине, действия в которой российского командования он регулярно "разносил".

На днях у себя в телеграм-канале он перешел к жесткой критике Путина, назвав его "ничтожеством, сумевшем пустить пыль в глаза значительной части населения". После этого Стрелкова задержали дома в Москве и увезли сначала в Следственный комитет, а затем в суд, который и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщается, Стрелкову выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм), ему грозит пять лет лишения свободы. Прокуроры требуют его ареста.

Адвокат Гиркина сообщил, что обвинение предъявлено за два поста в телеграм-канале 25 мая, в которых речь шла о Крыме и о том, что не платят военнослужащим 105 и 107 десантных полков. Эстремизм в этих постах обнаружил в своем заключении специалист института криминалистики ФСБ. Также в деле есть "опрос" жителя Крыма, который прочитал пост Стрелкова и испытал некое возмущение

Также стало известно, что заявление на Гиркина написал бывший ярославский депутат и "вагнеровец" Дмитрий Петровский. Он подтвердил, что сделал это из-за наезда на Путина.

"Обратился в ГП РФ с целью проверки его высказываний о настоящем полковнике ФСБ, нашем президенте. А так же с просьбой о проверке его реальной служебной карьеры и реальных достижений", - сказал Петровский.

"Стрелкова я считаю "военной Блиновской": собирает большие донаты якобы на помощь нашим ребятам, а за потраченные средства не отчитывается. Последней каплей, конечно, стали слова Стрелкова о нашем президенте Владимире Путине. Считаю, что оскорбление первого лица государства — это преступление. Не могу пока точно сказать, после моего заявления задержали или нет. Но, надеюсь, что именно я дал ход делу", - сказал заявитель.

В целом это событие укладывается в общую линию Кремля по зачистке информполя от любой критики (включая критику со стороны "Z-патриотов") после пригожинского мятежа.

Пригожинская сетка телеграмм-каналов, хоть и и пытается до сих пор время от времени качать ситуацию, но в значительной степени притихла. Замолк и сам Пригожин. И на этом фоне Стрелков оставался самым известным и ярким критиком военно-политического руководства РФ. Тем более, что, в отличие от большинства пригожинцев, он напрямую и очень жестко критикует лично Путина.

Поэтому его арест не удивителен.

Другой вопрос - контекст событий. Стрелкова арестовали на фоне того, что сам Пригожин и другие участники мятежа так и не понесли за свои действия никакого наказания. При том, что как раз Стрелков был единственным крупным блогером, который выступил против мятежа ещё до обращения Путина. Продолжал он жестко критиковать "вагнеровцев" и после 24 июня.

И теперь арест сторонники Пригожина наверняка будут использовать для его реабилитации за мятеж, поводя линию о "полном прощении" со стороны Путина. Хотя, как мы вчера писали, это не так.

И не исключено, что вслед за Пригожиным могут арестовать и некоторых других блогеров, которые до сих пор продолжают критиковать российское командование. Посылая таким образом сигнал "Z-сообществу", что время, когда многие его представители были фактически выведены из под действия закона о дискредитации армии, подходит к концу.

Расхищение военной помощи США в Украине

Сегодня американские СМИ сообщили, что часть западного оружия, отправленного в Украину, была украдена. Об этом говорится в отчете Пентагона, на который ссылается CNN. Но украинские спецслужбы разоблачили каналы воровства, добавляют журналисты.

В отчете отмечается, что с февраля по сентябрь 2022 года американцы не имели возможности следить за поставляемым вооружением, и только в конце октября направили комиссию в Украину. Также технику начали оборудовать системами слежения.

Сперва Европейское командование США пыталось запрашивать от украинцев квитанции от украинцев, и те предприняли "добросовестные усилия" для их предоставления. "Однако к моменту завершения расследования персонал не предоставил группе инспекторов подтверждающих документов", - отмечается в отчете.

По итогу "преступным организациям удалось похитить некоторое количество оружия и техники".

В конце июня 2022 года группа под руководством неназванного российского чиновника присоединилась к добровольческому батальону, используя поддельные документы, и похитила гранатомет и пулемет, а также более 1000 патронов. Но "спецслужбы Украины сорвали заговор".

В том же месяце они предотвратили продажу оружия и боеприпасов с линии фронта на юге Украины. А также организацию преступников, выдававших себя за волонтеров, которые украли бронежилеты на сумму 17 000 долларов.

В августе 2022 года спецслужбы Украины обнаружили, что бойцв добровольческого батальона похитили 60 винтовок и почти 1000 патронов и хранили их на складе, "предположительно для продажи на черном рынке".

То есть, по сути, это инциденты, которые разоблачили не американские инспекторы, которые приехали в Украину осенью, а сами украинские правоохранители.