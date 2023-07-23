В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 23 июля.

Информация появилась на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Сообщается, что на Лиманском направлении противник наступал в районе Торского. Под Бахмутом - у Богдановки, Клещеевки и северо-восточнее Орехово-Василевки.

К западу от Донецка отражены атаки россиян в районах Авдеевки, Невельского, южнее - Красногоровки и Марьинки, а также Новомихайловки.

На Времьевском выступе россияне вели "безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Приютного".

Ранее мы писали, что, по данным британской разведки, Россия вероятно пытается создать буферную зону вокруг Луганской области. По мнению аналитиков, захват Луганщины РФ почти наверняка считает одной из своих основных целей войны.

Война в Украине идет уже 515-й день. Одесская область снова под обстрелом, мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 июля 2023 года в онлайне.

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