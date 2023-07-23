В последние дни усилился артиллерийский обстрел на северном участке линии фронта в Луганской и Харьковской областях. Обстрелы сопровождались некоторым увеличением атак российских малых подразделений, но российская дезинформация затрудняет понимание истинной ситуации.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

"Россия, вероятно, добилась лишь незначительных успехов, но ее возобновление активности на севере подчеркивает важность этого участка для Кремля, поскольку сейчас войска РФ сталкиваются со значительным давлением в южном Запорожском секторе", - сообщают в британской разведке.

Западная группа войск РФ, вероятно, пытается продвинуться к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области, захват которой Россия почти наверняка считает одной из своих основных целей войны, отмечают аналитики.

Напомним, ранее в ВСУ сообщили, что россияне собрали на Лимано-Купянском направлении очень мощную группировку. Более 100 тысяч личного состава, более 900 танков и 370 РСЗО.

Также о масштабном наступлении армии РФ в районе Купянска сообщал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. По словам генерала, враг "поставил перед собой цель разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков".