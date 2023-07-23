Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло около 40 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Войска РФ нанесли 4 ракетных, 58 авиационных ударов и произвели 81 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении ВСУ продолжают держать оборону.

На Бахмутском направлении Силы обороны Украины успешно отразили атаки противника в районе Богдановки и Ивановского Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши военные успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Также совершили безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе южнее Новодаровки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Волынском, Полесском, Северском, Слободском направлениях обстановка без существенных изменений.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 21 артиллерийское средство на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс и еще одну важную цель врага.

Война в Украине идет уже 515-й день. Одесская область снова под обстрелом, мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 июля 2023 года в онлайне.

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