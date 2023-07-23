В воскресенье, 23 июля, в Украине идет 515-й день войны с Россией.

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23 июля

09:02 Сегодня ночью российская армия обстреляла Никополь Днепропетровской области. В результате повреждены три частных дома, три хозяйственные постройки, автомобиль и линия электропередач.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

"По населенным пунктам региона тяжелая артиллерия оккупантов била дважды. Под прицелом – Марганецкая община и Никополь. В последнем повреждены три частных дома и столько же хозяйственных построек. Задело легковой автомобиль и линию электропередач. Специалисты обследуют атакованные территории", - пишет Лысак.

По его словам, обошлось без пострадавших.

09:00 Более полное видео пожара в Свято-Преображенском соборе Одессы.

08:55 Офис Генпрокурора собирается объявить в розыск бывшего военкома Одесской области Борисова.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. После привода Борисова намерены взять под стражу в качестве меры пресечения.

Напомним, вчера ему объявили о подозрении, но заявили, что местонахождение экс-военкома неизвестно.

По данным "Страны", Евгений Борисов уже выехал за границу.

Также Офис генпрокурора публикует некоторые новые подробности его дела.

Помимо вопросов к его имуществу на 151 миллион гривен, правоохранители выяснили, что, начиная с декабря, Борисова полтора месяца не было на работе без уважительных причин.

Установлено, что месяц он с членами семьи провел за границей - в Молдове, Турции, на Сейшельских островах и в Испании.

За рубеж он, как утверждается, выехал обманным путем.

08:41 Утренние кадры из Одессы, где после ракетной атаки пострадал исторический центр города.

08:31 Четыре ракеты этой ночью ударили по окраинам Запорожья, сообщил начальник ОВА Юрий Малашко.

По его данным, пострадавших от удара нет.

05:52 Новый удар по Одесской области включал атаку по меньшей мере 5-ю видами ракет: "Калибры", "Ониксы+, Х-22, Искандер-К, а также баллистические Искандер-М.

Силами ПВО значительная часть ракет была уничтожена, сообщили в оперкомандовании "Юг".

Ракеты нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере шести жилым (в том числе многоквартирным) домам.

Повреждены десятки автомобилей, во многих зданиях города пострадали фасады и крыши, выбиты окна.

Получили повреждения два памятника архитектуры. По городу несколько воронок, есть обрывы электросетей.

Также сообщалось об одном погибшем и 19 пострадавших.

05:43 В Одессе зафиксирован погибший в ходе ночной ракетной атаки, сообщил губернатор области Олег Кипер.

Кроме того, есть 19 пострадавших, среди которых четверо детей (трое из них в больнице). Всего госпитализировано 14 человек.

Продолжается разбор завалов и ликвидация пожаров.

05:39 Полиция публикует фото пострадавшей в Одессе многоэтажки и автомобилей.

Тем временем власти города после обстрела перекрыли улицу Приморская, которая идёт вдоль портовых построек на побережье.

05:32 Ещё фото разрушений из Спасо-Преображенского собора Одессы.

05:20 Одесский горсовет публикует видео последствий ночного ракетного удара.

Пострадал, в частности, Дом ученых в историческом центре города и соседние с ним здания.

Также разрушения есть на бульваре Жванецкого, где пострадал объект инфраструктуры.

Отметим, что все это находится в относительной близости от моря и портовой инфраструктуры.

04:50 Сегодня ночью произошла очередная массированная атака Одесской области. В Воздушных силах сообщали о запуске Калибров. Также военные паблики сообщали о запуске ракет X-22 с российских бомбардировщиков. Около часу ночи прозвучали взрывы.

Крымские телеграм-каналы показали видео пуска ракет по Одесской области из Севастополя.

После ракетной атаки на Одессу, по данным властей, есть разрешения инфраструктуры. На данный момент известно о 18 пострадавших и об одном погибшем мирном жителе.

Кроме того, частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.