В воскресенье, 23 июля, в Украине идет 515-й день войны с Россией.
Ниже лента новостей за сегодня. Онлайн обновляется.
23 июля
09:02 Сегодня ночью российская армия обстреляла Никополь Днепропетровской области. В результате повреждены три частных дома, три хозяйственные постройки, автомобиль и линия электропередач.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем телеграм-канале.
"По населенным пунктам региона тяжелая артиллерия оккупантов била дважды. Под прицелом – Марганецкая община и Никополь. В последнем повреждены три частных дома и столько же хозяйственных построек. Задело легковой автомобиль и линию электропередач. Специалисты обследуют атакованные территории", - пишет Лысак.
По его словам, обошлось без пострадавших.
09:00 Более полное видео пожара в Свято-Преображенском соборе Одессы.
08:55 Офис Генпрокурора собирается объявить в розыск бывшего военкома Одесской области Борисова.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. После привода Борисова намерены взять под стражу в качестве меры пресечения.
Напомним, вчера ему объявили о подозрении, но заявили, что местонахождение экс-военкома неизвестно.
По данным "Страны", Евгений Борисов уже выехал за границу.
Также Офис генпрокурора публикует некоторые новые подробности его дела.
Помимо вопросов к его имуществу на 151 миллион гривен, правоохранители выяснили, что, начиная с декабря, Борисова полтора месяца не было на работе без уважительных причин.
Установлено, что месяц он с членами семьи провел за границей - в Молдове, Турции, на Сейшельских островах и в Испании.
За рубеж он, как утверждается, выехал обманным путем.
08:41 Утренние кадры из Одессы, где после ракетной атаки пострадал исторический центр города.
08:31 Четыре ракеты этой ночью ударили по окраинам Запорожья, сообщил начальник ОВА Юрий Малашко.
По его данным, пострадавших от удара нет.
05:52 Новый удар по Одесской области включал атаку по меньшей мере 5-ю видами ракет: "Калибры", "Ониксы+, Х-22, Искандер-К, а также баллистические Искандер-М.
Силами ПВО значительная часть ракет была уничтожена, сообщили в оперкомандовании "Юг".
Ракеты нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере шести жилым (в том числе многоквартирным) домам.
Повреждены десятки автомобилей, во многих зданиях города пострадали фасады и крыши, выбиты окна.
Получили повреждения два памятника архитектуры. По городу несколько воронок, есть обрывы электросетей.
Также сообщалось об одном погибшем и 19 пострадавших.
05:43 В Одессе зафиксирован погибший в ходе ночной ракетной атаки, сообщил губернатор области Олег Кипер.
Кроме того, есть 19 пострадавших, среди которых четверо детей (трое из них в больнице). Всего госпитализировано 14 человек.
Продолжается разбор завалов и ликвидация пожаров.
05:39 Полиция публикует фото пострадавшей в Одессе многоэтажки и автомобилей.
Тем временем власти города после обстрела перекрыли улицу Приморская, которая идёт вдоль портовых построек на побережье.
05:32 Ещё фото разрушений из Спасо-Преображенского собора Одессы.
05:20 Одесский горсовет публикует видео последствий ночного ракетного удара.
Пострадал, в частности, Дом ученых в историческом центре города и соседние с ним здания.
Также разрушения есть на бульваре Жванецкого, где пострадал объект инфраструктуры.
Отметим, что все это находится в относительной близости от моря и портовой инфраструктуры.
04:50 Сегодня ночью произошла очередная массированная атака Одесской области. В Воздушных силах сообщали о запуске Калибров. Также военные паблики сообщали о запуске ракет X-22 с российских бомбардировщиков. Около часу ночи прозвучали взрывы.
Крымские телеграм-каналы показали видео пуска ракет по Одесской области из Севастополя.
После ракетной атаки на Одессу, по данным властей, есть разрешения инфраструктуры. На данный момент известно о 18 пострадавших и об одном погибшем мирном жителе.
Кроме того, частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.