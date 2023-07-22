Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью, куда продолжают прибывать "вагнеровцы".

Об этом сообщает пресс-служба Командования объединенных сил ВСУ.

"Мероприятия, к которым сейчас присоединяются члены ЧВК "Вагнер", проходят с целью психологического давления на население Украины. Для устрашения. Но нас не нужно пугать, потому что мы знаем, чем нужно заниматься и делаем все для того, чтобы вражеские разведывательные диверсионные силы не смогли успешно действовать на территории Украины, в частности, на Киевском направлении в Чернобыльской зоне", – сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он также добавил, что с целью предупреждения действий противника, за последнюю неделю было разрушено пять участков дорог, ведущих к государственной границе с Беларусью. Образовано более 60 лесных завалов, которые заминированы. Заложено более 2,5 тысяч противотанковых мин. Кроме того, на постоянной основе еженедельно проходят тренировки личного состава.

Напомним, по данным Госпогранслужбы, в Беларуси находится уже около 5000 "вагнеровцев".

Как писала "Страна", из-за совместных учений военных Беларуси и "вагнеровцев" Польша перебросила войска к северо-восточной границе.

Тем временем война в Украине идет уже 514-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 июля 2023 года в онлайне.