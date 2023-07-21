Польша перебросила войска к границе с Беларусью, где начались совместные учения армии республики и ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщил представитель правительственного комитета по вопросам безопасности Збигнев Хоффман в комментарии "Польскому агентству".

Хоффман считает маневры в Беларуси "несомненной провокацией".

"Комитет проанализировал возможные угрозы, в том числе размещение подразделений группы "Вагнер". В связи с этим министр обороны, глава комитета Мариуш Блащак принял решение переместить наши воинские формирования с запада на восток Польши", - сказал Хоффман.

Он добавил, что "задача этих подразделений - учения, а также сдерживание потенциального агрессора".

Вчера мы сообщали, что в Беларуси Вооруженные силы республики проводят совместные тренировки с ЧВК "Вагнер" на полигоне "Брестский" у границы с Польшей. Как рассказали в минобороны республики, подразделения отрабатывают учебно-боевые задачи.

Мы также разбирались, чего ждать от "Вагнера" в Беларуси. Вполне вероятно, что "вагнеровцы" начнут намеренно создавать проблемы на границе со странами НАТО – Польшей и Литвой.