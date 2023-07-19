В Польше задержали агентов РФ, которые собирались взорвать поезда с оружием для Украины
В Польше задержали 15 людей, которых подозревают в работе на Россию. По версии следствия они планировали взорвать поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины.
Об этом пишет Gazeta Polska со ссылкой на источники.
Сообщается, что это крупнейшая в истории российская разведывательная сеть, действовавшая в Польше. В нее входили граждане Беларуси, России и Украины.
Помимо подготовки диверсий они должны были собирать для Москвы информацию, фотографировать военные и гражданские объекты, разжигать антиукраинские и антинатовские настроения.
По данным издания, за ними долго следили и задержали, когда "риск убийств стал слишком велик".
Ранее мы писали, что в Польше задержали российского хоккеиста по подозрению в шпионаже по заказу разведки РФ. Он выполнял в Польше различные задания, в том числе разведку объектов критической инфраструктуры в нескольких воеводствах по заказу Службы внешней разведки РФ.
Также в марте в Польше были арестованы шесть человек, которых спецслужбы подозревают в установлении камер на железных дорогах в интересах российской разведки.