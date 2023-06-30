В Польше задержали российского хоккеиста по подозрению в шпионаже. По данным российского издания "Агентство", а также польских СМИ, речь идет о Максиме Сергееве, который может быть сыном сотрудника конструкторского бюро "Туполев".

Молодой мужчина играет в команде "Заглембе Сосновец", выступающей в первой лиге - втором по силе дивизионе Польши.

Хотя предположение СМИ может и не подтвердиться, потому что польские СМИ писали о задержании 28-летнего мужчины, а Сергееву 20 лет.

Подозреваемого задержали в Силезском воеводстве. Польские силовики утверждают, что он выполнял в Польше различные задания, в том числе разведку объектов критической инфраструктуры в нескольких воеводствах по заказу Службы внешней разведки РФ.

Генпрокурор Збигнев Зебро заявляет, что это 14-й задержанный участник шпионской сети РФ.

Россия уже выразила Польше решительный протест в связи с задержанием российского гражданина, о чем сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, россиянину будет оказана вся необходимая помощь.

Одновременно посольство РФ в Варшаве направило в МИД Польши ноту с просьбой подтвердить сведения о задержании гражданина России и предъявленных ему обвинениях.

В марте в Польше были арестованы шесть человек, которых спецслужбы подозревают в установлении камер на железных дорогах в интересах российской разведки.

А в апреле в Украине колдуна Василия Романишина из села Врадиевка Николаевской области обвинили в шпионаже в пользу российской "империи ведьм".