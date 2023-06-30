Пентагон пришел к выводу, что сбитый в феврале китайский воздушный шар не собирал и не передавал разведывательную информацию во время полета над США, хотя и нес шпионское оборудование.

Об этом заявил официальный представитель ведомства Патрик Райдер на брифинге.



"Мы знаем, что он имел разведывательные возможности, но пришли к выводу, что он не занимался сбором разведывательной информации во время пролета над США", - сказал Райдер.

Напомним, газета The Wall Street Journal написала о предварительных результатах расследования по сбитому зимой над США китайскому аэростату. Сообщалось, что шар был напичкан американскими технологиями для слежки. Были в аэростате и китайские датчики. Все это позволило ему собрать аудиовизуальную и другую информацию о США, Канаде и Аляске и передать ее в Китай.

Известно, что в начале февраля президент США Джо Байден приказал сбить китайский аэростат, который, как заявили в Пентагоне, наблюдал за стратегическими объектами США. Шар был сбит над Атлантикой, у побережья Южной Каролины.

В то время китайский зонд пролетел над центральными Штатами и приближался к базе ВВС Уайтмен в Миссури, основному месту базирования малозаметных бомбардировщиков B-2 Spirit и тактических ядерных боеголовок.

Позже Китай призвал американскую сторону изменить курс, признать и возместить ущерб, причиненный китайско-американским отношениям чрезмерным применением силы.

А президент США Джо Байден дал понять, что инцидент с аэростатом не приведет к конфликту Америки и Китая.