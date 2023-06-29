Китайский аэростат, который в феврале сбили над США, был напичкан американскими технологиями для слежки.

Так сообщает газета The Wall Street Journal о предварительных результатах расследования.

Были в аэростате и китайские датчики. Все это позволило ему собрать аудиовизуальную и другую информацию о США, Канаде и Аляске и передать ее в Китай.

Таким образом, заявления Пекина о наблюдении за погодой окончательно опровергаются, пишет издание.

Напомним, в начале февраля президент США Джо Байден приказал сбить китайский аэростат, который, как заявили в Пентагоне, наблюдал за стратегическими объектами США. Шар был сбит над Атлантикой, у побережья Южной Каролины.

В то время китайский зонд пролетел над центральными Штатами и приближался к базе ВВС Уайтмен в Миссури, основному месту базирования малозаметных бомбардировщиков B-2 Spirit и тактических ядерных боеголовок.

Позже Китай призвал американскую сторону изменить курс, признать и возместить ущерб, причиненный китайско-американским отношениям чрезмерным применением силы.

В то же время Байден дал понять, что инцидент с аэростатом не приведет к конфликту США и Китая.