Украинского колдуна Василия Романишина из села Врадиевка Николаевской области обвиняют в шпионаже в пользу российской "империи ведьм". Еще в феврале его задержала СБУ по подозрению в том, что он сливал противнику данные об обороне Николаева.

Об этом сообщает ВВС.

Как пишет BBC, Романишин - в прошлом слесарь, а ныне считает себя колдуном. Изначально он попал в поле зрения правоохранителей из-за того, что ставил лайки под публикациями в поддержку президента Владимира Путина в "ведьмаческих" группах в соцсетях.

По данным следствия, задержанный был завербован союзом русских колдунов и колдуний "Империя сильнейших ведьм".

СБУ установила, что Романишин 7 октября прошлого года лайкнул публикацию в соцсети "Ритуал от Алены Полынь в поддержку президента РФ Владимира Путина в день рождения" (Полынь - глава "Империи сильнейших ведьм"). Суть упомянутого обряда состоит в том, что нужно зажечь "красную нецерковную свечу" и девять раз прочесть короткое "пожелание силы" для Путина.

Лайк под постом в ВК силовики расценили как "распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины" (ч.2 ст. 436-2 Уголовного кодекса).

Установившая факт преступления СБУ передала материалы для расследования полиции. За совершенное Романишину грозило до восьми лет тюрьмы.

4 февраля суд арестовал его с залогом 217 тысяч гривен. Но на том этапе следствие не сообщало о шпионаже. А уже 15 февраля пресс-центр СБУ опубликовал релиз, в котором говорится о задержании "агента ФСБ, сливавшего врагу данные об обороне Николаева". С этого момента к обвинению добавилась ст. 111 – "шпионаж".

"Российская спецслужба привлекла его к негласному сотрудничеству из-за запрещенной соцсети "Вконтакте". По указанию оккупантов он собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона", - сообщила тогда СБУ.

Правоохранители считают, что Алена Полынь и ее "империя ведьм" – это вербовочный центр.

Следствие по делу уже окончено. Теперь сельскому "колдуну" из Врадиевки светит пожизненное заключение.

Летом СБУ сообщала, что задержала с поличным бывшего налоговика, который продавал украинские паспорта российским шпионам.

Также СБУ рассказывала, что разоблачила попытку ФСБ установить "жучки" в кулуарах Верховной Рады.