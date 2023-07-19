Глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур призвал россиян, потрясенных ужасами войны в Украине, объединить усилия с его службой, чтобы помочь положить конец кровопролитию. Он предложил им стать агентами разведки.

Об этом он заявил, выступая в британском посольстве в Чехии, пишет Sky News.

По словам Мура, "многие уже сделали этот шаг с тех пор, как 18 месяцев назад началось вторжение России".

"Сегодня многие россияне молча потрясены видом своих вооруженных сил, которые стирают с лица земли украинские города, изгоняют невинные семьи из их домов и похищают тысячи детей", - сказал глава разведки.

Также он отметил, что мятеж Евгения Пригожина "обнажил неумолимый упадок нестабильного самодержавия во главе с Путиным".

Затем в прямом обращении к россиянам он сделал предложение о вербовке.

"Наши двери всегда открыты. Мы рассмотрим их предложения о помощи с осмотрительностью и профессионализмом, которыми славится наш сервис. Их секреты всегда будут в безопасности с нами, и вместе мы будем работать, чтобы положить конец кровопролитию. Мои предложения основаны на том принципе, что наша верность нашим агентам пожизненная, а наша благодарность вечна", - в такой витиеватой форме предложил Мур шпионить в пользу Британии и фактически совершать госизмену.

Он не назвал, к кому конкретно направлено его предложение. но издание предполагает, что в первую очередь недовольным своими властями офицерам российской разведки, службы безопасности и военным.

Напомним, ранее американское ЦРУ запустило проект по вербовке россиян, которые не поддерживают войну в Украину и готовы поделиться с Вашингтоном секретными данными об РФ. Американцы говорят, что не намерены таким образом подстрекать беспорядки в РФ, а лишь предлагают поделиться важной для США информацией, взывая к "чувству патриотизма" россиян.

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