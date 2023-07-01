Недовольство россиян войной в Украине создает редкую возможность для вербовки шпионов, и ЦРУ не собирается её упустить.

Об этом заявил глава ЦРУ Уильям Бёрнс в лекции для британского некоммерческого фонда Ditchley Foundation, сообщает Reuters.

"Недовольство войной будет продолжать подтачивать российское руководство под постоянной диетой государственной пропаганды и практикуемых репрессий", - сказал Бёрнс.

"Это недовольство создает для нас в ЦРУ возможность, которая выпадает раз в поколение. Мы не позволим ей пропасть даром", - добавил он.

Также Бёрнс прокомментировал "вагнеровский" мятеж в РФ.

"Поразительно, что Пригожин перед своими действиями резко раскритиковал лживое обоснование Кремлём своего вторжения в Украину и бездарность ведения войны российским военным руководством", - сказал он.

"Воздействие этих слов и действий будет ещё какое-то время сказываться. Это яркое напоминание о разрушительном воздействии путинской войны на его собственное общество и его собственный режим", – добавил глава ЦРУ.

Бернс, который с 2005 по 2008 год был послом США в России, назвал мятеж Пригожина "вооруженным вызовом российскому государству".

Он добавил, что мятеж "Вагнера" был "внутренним российским делом, в котором Соединенные Штаты не участвовали и не будут участвовать".

Напомним, в день мятежа Пригожина директор ЦРУ Бернс сообщил главе СВР Сергею Нарышкину о непричастности США к бунту.

Ранее президент Франции призвал сохранять бдительность после мятежа Пригожина, потому что "ситуация всё ещё развивается".

Перед этим Госдеп США обвинил в мятеже Евгения Пригожина самого Путина.