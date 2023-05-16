Американское ЦРУ запустило проект по вербовке россиян, которые не поддерживают войну в Украину и готовы поделиться с Вашингтоном секретными данными о РФ.

Видеоанонс проекта появился, в частности, на специально созданной странице ЦРУ в Телеграме.

В видео содержатся инструкции, как анонимно и безопасно связаться с ЦРУ.

Американцы говорят, что не намерены таким образом подстрекать беспорядки в РФ, а лишь предлагают поделиться важной для США информацией, взывая к "чувству патриотизма" россиян.

Ранее СМИ сообщали, что в Подмосковье хотят построить село для американцев, уехавших в Россию из-за насаждения новых ценностей.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 447-й день. Мы следим за новостями 16 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 446-го дня войны. Связанные с "Вагнером" телеграмм-каналы пишут, что российские войска утратили позиции к югу от трассы Константиновка-Бамут. В Луганске прогремел взрыв в барбершопе, тяжелое ранение получил глава "МВД ЛНР" Игорь Корнет. Washington Post распространила информацию, что Пригожин контактировал с украинской военной разведкой. А Британия объявила, что летом начнет обучение украинских пилотов.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, кто победит на выборах в Турции.