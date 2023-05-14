В российском Подмосковье собираются построить село для консервативно настроенных американцев "с традиционными ценностями".

Об этом пишет Newsweek со ссылкой на российские источники.

По словам Тимура Беслангурова, партнера юридической фирмы VISTA Immigration, помогающей иностранцам в получении вида на жительство и гражданства в России, около 200 семей хотят эмигрировать в Россию по идеологическим причинам. Всего, по словам Беслангурова, число таких желающих достигнет десятков тысяч, и власти Московской области одобрили планы создания для них поселения. Создание общины и строительство домов будет финансироваться за счет переселяющихся семей.

"Они хотят уехать из-за распространения радикальных ценностей. Сегодня у них 70 гендеров, неизвестно, что будет дальше", - сказал собеседник Newsweek.

Джордж Аджан, политический эксперт, уверен, что особых проблем с заполнением поселка консерваторами не возникнет.

"Многие американцы сделали выбор жить за границей, будь то из-за прагматизма и простоты логистики или из-за идеологических соображений. Из 330 миллионов человек (численность населения США - Ред.) вы могли бы, вероятно, набрать некоторое количество людей, чтобы заселить небольшой комплекс в пригороде Москвы американцами, одержимыми своими взглядами и игнорирующими суровые реалии жизни в авторитарном государстве", - цитирует издание Аджана.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что все американцы, даже журналисты, должны покинуть Россию в целях своей безопасности.