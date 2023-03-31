Все американцы, даже журналисты, должны покинуть Россию в целях своей безопасности.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в связи с арестом американского журналиста Эвана Гершковича, сообщает CNN.

"Сейчас не время для американцев находиться в России. Если вы сейчас находитесь в России – по делам или на отдыхе, в любом виде путешествия – вам нужно уехать сейчас же", – сказал Кирби.

"Это не лучшее место для вас в России, даже если вы работаете журналистом. Россия сейчас является враждебной средой для американских граждан. И пора уезжать, если вы там", – добавил он.

Напомним, накануне в российском Екатеринбурге ФСБ задержала корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича и обвинила его в шпионаже. Его подозревают в том, что он "по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну".

Вскоре после задержания американца арестовал Московский суд.

Госсекретарь США Энтони Блинкен после ареста журналиста призвал остающихся в России американцев немедленно покинуть страну.

Также президент США Джо Байден призвал освободить Эвана Гершковича.