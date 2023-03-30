Московский суд арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного по делу о шпионаже. Своей вины он не признает, пишут российские СМИ.

Дело маркировано грифом "совершенно секретно". К американскому журналисту не пустили его адвоката, заявив, что "адвокат уже заявлен". Других посетителей также не пустили в суд.

Ранее в Кремле заявили, что Гершкович якобы занимался шпионажем и был пойман в Екатеринбурге с поличным. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что корпункт американского издания продолжит работу.

The Wall Street Journal отвергает обвинения и требует немедленного освобождения своего сотрудника.

Ранее в Латвии по подозрению в шпионаже задержали шеф-редактора издания "Sputnik Литва".

Также мы писали, что первого офицера-трансгендера в США обвиняют в шпионаже в пользу России. По данным следствия, он предлагал секретную информацию агенту ФБР под прикрытием, выдававшему себя за представителя посольства РФ.

Также мы писали, что в Норвегии задержали россиянина по подозрению в шпионаже.