Появились комментарии Москвы по задержанию журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, о чем заявила ФСБ РФ.

Об этом пишут российские СМИ.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "то, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Гершкович якобы занимался шпионажем и был пойман с поличным. Но добавил, что корпункт американского издания продолжит работу.

"Те, кто осуществляет нормальную журналистскую деятельность, если у них есть действующая аккредитация, они будут дальше работать", - заявил Песков.

В свою очередь, The Wall Street Journal отвергает обвинения в адрес своего задержанного в России корреспондента требует его немедленного освобождения, пишет Reuters.

Ранее сообщалось, что в Латвии по подозрению в шпионаже задержали шеф-редактора издания "Sputnik Литва".

Также мы писали, что первого офицера-трансгендера в США обвиняют в шпионаже в пользу России. По данным следствия, он предлагал секретную информацию агенту ФБР под прикрытием, выдававшему себя за представителя посольства РФ.

Также писали, что в Норвегии задержали россиянина по подозрению в шпионаже.