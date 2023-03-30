Госсекретарь США Энтони Блинкен призваал "немедленно покинуть" Россию всех остающихся в ней американцев. С таким заявлением он выступил после ареста журналиста The Wall Street Journal Эвона Гершковича по обвинению в шпионаже.

Его заявление приводит сайт Госдепа.

По словам Блинкена, в Вашингтоне "глубоко обеспокоены широко известным задержанием в России журналиста - гражданина США".

"Мы связываемся с Wall Street Journal по этой ситуации. Всякий раз, когда гражданин США задерживается за границей, мы немедленно запрашиваем доступ в консульство и стремимся предоставить всю необходимую поддержку. Мы самым решительным образом осуждаем непрекращающиеся попытки Кремля запугать, подавить и наказать журналистов и представителей гражданского общества", - сказано в тексте.

Блинкен заверил, что высшим приоритетом Государственного департамента является безопасность граждан США за границей.

"Мы повторяем наши решительные предупреждения об опасности, которой подвергаются граждане США на территории Российской Федерации. Граждане США, проживающие или путешествующие по России, должны немедленно покинуть страну, как указано в наших рекомендациях по поездкам в Россию", - добавил дипломат.

Напомним, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в российском Екатеринбурге по подозрению в том, что он "по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну".

Вскоре после задержания американца арестовал Московский суд.