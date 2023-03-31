Президент США Джо Байден впервые отреагировал на арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в России. Он призвал освободить репортера.

Это произошло во время краткой беседы главы администрации с журналистами пула Белого дома.

Журналисты спросили у Байдена, что он думает по поводу задержания и ареста их коллеги в России.

"Отпустите его", - сказал Байден.

Он добавил, что не намерен в ответ на арест журналиста высылать российских дипломатов и корреспондентов СМИ РФ, которые работают в США, хотя сегодня The Wall Street Journal призвал Байдена выслать из Вашингтона всех российских журналистов и посла РФ.

Там в издании заявили, что президент РФ Владимир Путин теперь несет ответственность за здоровье и безопасность Эвана Гершковича, а правительство Байдена - за то, чтобы его освободили.

"Первой обязанностью правительства США является защита его граждан, и слишком много правительств сегодня считают, что они могут безнаказанно арестовывать и удерживать американцев", - говорилось в обращении.

Напомним, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в российском Екатеринбурге по подозрению в том, что он "по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну".

Вскоре после задержания американца арестовал Московский суд.

Госсекретарь США Энтони Блинкен после ареста журналиста призвал остающихся в России американцев немедленно покинуть страну.