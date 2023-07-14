Польша хочет запретить импорт замороженных клубники и малины из Украины.

Соответствующий запрос польское правительство направит в Еврокомиссию, пишет издание Gazeta Polska.

По словам министра сельского хозяйства страны Роберта Телюса, увеличение поставок этих ягод дестабилизирует внутренний рынок в стране и создает трудности для местных производителей.

"Польша решила обратиться к еврокомиссару по вопросам торговли Валдису Домбровскису с просьбой включить замороженную малину и клубнику в так называемые превентивные меры, то есть запреты на импорт из Украины", - сказал Телус.

До середины сентября в Польше действует запрет на импорт украинского зерна. А в мае 2023 года оказалось, что польские производители алкоголя терпят убытки из-за ввоза в страну дешевого украинского спирта.

Напомним, недавно польские фермеры потребовали запретить импорт украинской малины. Польские малиноводы заблокировали местное предприятие по заморозке ягод. Они потребовали повышения закупочных цен - в их падении обвиняют дешевую украинскую малину.

А после бойкота украинского зерна поляки готовят почву для запрета на ввоз украинской клубники.