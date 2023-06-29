В Польше продолжают протестовать по поводу украинской аграрной продукции. Теперь местные фермеры требуют запрета на импорт украинской малины.

Об этом пишет портал EastFruit.

Польские малиноводы заблокировали местное предприятие по заморозке ягод. Они потребовали повышения закупочных цен - в их падении обвиняют дешевую украинскую малину, говорится в публикации.

Речь идет о закупочной цене в размере 5 злотых за килограмм (1,12 евро). Для сравнения - в Украине цены на закупку малины для заморозки колеблются от в пределах 0,5-0,8 долларов за кг.

По сообщениям польских СМИ, местные фермеры намерены блокировать работу предприятия Pol Owoc до тех пор, пока не получат хотя бы 8 злотых за килограмм поставляемой малины, что они считают минимальной обоснованной ценой.

Кроме того, они выдвигают требования к правительству о запрете импорта фруктов из Украины и Молдовы.

Напомним, после бойкота украинского зерна поляки готовят почву для запрета на ввоз украинской клубники.

Напомним, Еврокомиссия недавно продлила до 15 сентября запрет на ввоз зерна из Украины в соседние страны ЕС: Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию. Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил, что Варшава намерена продлить запрет ввоза зерна из Украины до конца года.