Польша предлагает Евросоюзу запретить ввоз не только зерна из Украины, но и других продуктов.

Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на источники в Брюсселе.

Власти Польши хотят включить яйца, мясо птицы, сахар и мед.

Напомним, вчера в EastFruit заявили, что Польша запретила ввоз фруктов, овощей и ягод из Украины.

Также сообщалось, что Венгрия расширила список сельхозпродуктов из Украины, запрещенных к импорту, кроме зерна добавились в список масло, мясо, мед и мука, всего - 25 сельхозпродуктов и зерновых. При этом транзит указанных товаров не запрещен.

Кроме того, мы писали, что "Новая Почта" приостановила прием пищевых продуктов для отправки в страны Европейского союза после введения ограничений на импорт и транзит правительством Польши.

Напомним, ранее уже начал действовать запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в Болгарию, Венгрию, Словакию и Румынию.

Сегодня, как ожидается, Еврокомиссия обсудит введение запрета на импорт украинского зерна.

О том, что значат запреты для украинских аграриев и перевозчиков мы рассказывали в отдельном материале.