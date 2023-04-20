"Новая Почта" приостановила прием пищевых продуктов для отправки в страны Европейского союза после введения ограничений на импорт и транзит правительством Польши.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Правительство Польши ввело временные ограничения на импорт и транзит ряда продовольственных товаров из Украины - сахара, зерновых, кондитерских изделий, фруктов, овощей, переработанной плодоовощной продукции и тому подобное. Поэтому Новая почта временно не принимает любые продукты в составе международных посылок, следующих в ЕС", - говорится в сообщении компании.

Напомним, что накануне Румыния стала пятой страной, заблокировавшей импорт украинской агропродукции. Страна не только ограничит импорт зерновых и масличных культур из Украины, но и введет прямой таможенный контроль всей агропродовольственной продукции, поступающей из Украины.

Ранее уже начал действовать запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в Болгарию, Польшу, Венгрию и Словакию.

О том, что это значит для украинских аграриев и перевозчиков мы рассказывали в отдельном материале. Многие грузовики с продукцией уже несколько недель заблокированы в Европе.