Румыния не только ограничит импорт зерновых и масличных культур из Украины, но и введет прямой таможенный контроль всей агропродовольственной продукции, поступающей из Украины.

Об этом сообщает Radio Romaina со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и развития Румынии.

Решения были приняты после обсуждений между министром сельского хозяйства Румынии Петре Даеа с украинским коллегой Николаем Сольским "для защиты румынских фермеров".

Транзитная продукция из Украины будет подвергаться опечатыванию, чтобы обеспечить транзит продукции через страну.

"Решение принято с учетом того, что в другой европейской стране были обнаружены уровни пестицидов выше предельно допустимого в ЕС", - сообщили в Министерстве сельского хозяйства и развития Румынии.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готовит ограничения на импорт украинского продовольствия в масштабах всего Евросоюза и компенсации для пострадавших восточноевропейских фермеров, сообщает Reuters со ссылкой на представителя ЕК.

Напомним, сегодня Болгария присоединилась к странам, блокирующим продовольственный экспорт, а Венгрия расширила список продукции, подпадающей под ограничения.

О том, что это значит для украинских аграриев и перевозчиков мы рассказывали в отдельном материале.