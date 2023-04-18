Власти Польши выработали механизм, в соответствии с которым зерно из Украины не будет оставаться на территории страны.

Об этом информирует Польское радио.

"Транспорт с зерном из Украины, идущий через Польшу, будет находиться под контролем специальной системы, которая проследит, чтобы ни одна тонна зерна из Украины не осталась в Польше, чтобы продукция шла транзитом", – заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

По словам министра, "каждый транспорт с украинским зерном, следующий через Польшу, будет опломбирован GPS-датчиками".

Он также отметил, что поначалу каждую фуру, следующую из Украины через Польшу, будет сопровождать конвой.

Напомним, недавно власти Польши запретили ввоз продовольствия и зерна из Украины. Введенный запрет на импорт украинского зерна в Польшу касался и его транзита в третьи страны.

Позже временный запрет на импорт украинского зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов также ввела Венгрия и Словакия.

При этом сегодня Украина и Польша договорились по вопросу транзита украинского зерна по польской территории после запрета на ввоз продовольствия и зерна из Украины. Его разблокируют в ночь на пятницу.