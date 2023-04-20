Ограничения на украинское зерно и сельхозпродукцию, введенные странами Восточной Европы, проверяют реалистичность заявки Киева на членство в Европейский союз.

Об этом пишет Financial Times.

Некоторые страны центральной и восточной Европы выступают за возможное вступление Украины в ЕС. Но последствия такого вступления, как оказалось, до конца не обсуждались.

В случае вступления в ЕС Украине снимут ограничения на экспорт более дешёвой сельскохозяйственной продукции в другие страны-члены, что может подорвать рынки других производителей.

Поэтому "перспектива вступления остаётся неопределённой", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готова запретить импорт зерновых из Украины. Данный вопрос обсудят на встрече вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Венгрии и Словакии, а также Болгарии, Румынии и Украины.

В начале апреля брюссельский журналист Рикард Йозвяк сообщал, что Еврокомиссия в октябре порекомендует начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС.

Между тем глава МИД Украины Кулеба считает, что Украина станет членом Евросоюза уже в следующем году. А президент Украины Владимир Зеленский отвел на это два-три года.