Один из командиров ЧВК "Вагнер", начальник штаба с позывным "Маркс" назвал общую численность "вагнеровцев", участвовавших в войне в Украине, а также потери частной компании.

Его информацию опубликовали 19 июля телеграм-каналы, близкие к Евгению Пригожину.

По словам военного, всего через "украинскую командировку" прошли 78 тысяч наемников. Из них 49 тысяч - это заключенные. К 20 мая были убиты 22 тысячи "вагнеровцев", ранены 40 тысяч.

То есть, как следует из этих данных, потери "вагнеровцев" убитыми составили 28% личного состава. При этом вряд ли командир ЧВК завысил потери в сравнении с реальными, ведь обычно свои потери, наоборот, занижают.

Ценой таких потерь в течение примерно года "вагнеровцы" при поддержке подразделений армии РФ и "ЛДНР" захватили небольшие провинциальные города Донбасса: Попасную (ее довоенное население было 20 тысяч человек), Соледар (10 тысяч), Светлодарск (10 тысяч жителей), большую часть Бахмута (70 тысяч), а также села и поселки в округе.

Для того чтобы понять, насколько это высокий уровень потерь, приведем для сравнения потери Красной армии в крупных битвах Второй мировой войны. Для более корректного сравнения возьмем статистику о битвах за города.

Битва за Берлин: участвовали со стороны советских войск 464 тысячи человек, 75 тысяч погибших, процент погибших - 16,2%.

Взятие Варшавы: 91 тысяча участников, погибли 10,5 тысяч, процент погибших - 11,5%.

Взятие Кенигсберга: 137 тысяч участников, погибли 9,2 тысячи, процент погибших - 6,7%

Взятие Будапешта: 719,5 тысяч участников, погибли 80 тысяч, процент погибших - 11,1%.

Если брать в целом уровень потерь Красной Армии за всю войну, включая самые тяжелые первые два года, то у исследователей есть разночтения. Но по наиболее распространённой версии уровень потерь составил 22,9%. И это включая погибших в плену.

Другими словами, уровень потерь "вагнеровцев" на нынешней войне был значительно выше, чем во многих битвах Второй мировой войны. И даже выше, чем у Красной армии за всю войну.

Ранее мы разбирались, чего ждать от ЧВК "Вагнер" в Беларуси, куда прибыли не подписавшие контракт с Минобороны РФ наемники.