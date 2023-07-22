Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что в Беларуси находится уже 5000 "вагнеровцев".

"Государственная пограничная служба Украины продолжает внимательно следить за ситуацией с прибытием и пребыванием российских наемников в Беларуси. На первых порах их численность исчислялась сотнями. Однако сейчас, с учетом имеющейся информации, их численность, конечно, иная и может доходить до 5000", - заявил Демченко.

При этом он сказал, что такое количество не представляет прямой угрозы для Украины, однако ВСУ должны быть готовы к любой ситуации, в том числе "к предотвращению провокаций на границе".

Ранее "Страна" писала, чем могут заниматься "вагнеровцы" в Беларуси.

Напомним, из-за совместных учений военных Беларуси и "вагнеровцев" Польша перебросила войска к северо-восточной границе.

Война в Украине идет уже 514-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 513-го дня войны. Вчера РФ нанесла две воздушные атаки по Украине, преимущественно - по Одесской области. ВСУ имели успех на трех участках Запорожского фронта: под Ореховым и на Времьевском выступе. В России суд взял под стражу на два месяца Игоря Гиркина-Стрелкова - бывшего "министра обороны ДНР", а ныне - российского блогера, который уже много лет критикует политику Кремля и министерство обороны РФ.

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