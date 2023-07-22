Силы обороны Украины подтвердили уничтожение нефтебазы и склада боеприпасов армии РФ во временно оккупированном Октябрськом в Крыму.

Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины в Telegram.

Также опубликовали видео поражения складов и нефтебазы РФ во временно оккупированном Октябрьском.

Ранее движение по Крымскому мосту перекрыли второй раз за день, пишут местные паблики. После последнего удара по мосту движение по нему стали перекрывать каждый раз во время воздушной тревоги.

Напомним, оккупационный "глава Крыма" Аксенов заявил о детонации на складе боеприпасов в Крыму из-за атаки беспилотника и объявил эвакуацию населения в радиусе 5 км от места ЧП. Крымские паблики писали, что несколько беспилотников ударили по военному аэродрому и нефтебазе в Октябрьском под Симферополем.

Война в Украине идет уже 514-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 июля 2023 года в онлайне.

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