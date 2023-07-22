Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 17 ударов по вражеским позициям. Утренняя сводка Генштаба
Россия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
За прошедшие сутки войска РФ нанесли 16 ракетных, более 20 авиационных ударов и совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Надежды, Макеевки, Невского Луганской области и Серебрянского леса и Дибровы Донецкой области.
На Бахмутском направлении ВСУ успешно отразили вражеские атаки в районе Григоровки.
На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки.
На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новомихайловки и Благодатного Донецкой области.
На Мелитопольском и Бердянском направлениях ВСУ продолжают наступательные операции, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Херсонском и Запорожском направлениях обстановка без существенных изменений.
Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками уничтожено 11 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 5 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага.
Ранее в Генштабе сообщили, что ВСУ продвинулись на Запорожском фронте.
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