Россия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки войска РФ нанесли 16 ракетных, более 20 авиационных ударов и совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Надежды, Макеевки, Невского Луганской области и Серебрянского леса и Дибровы Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ успешно отразили вражеские атаки в районе Григоровки.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новомихайловки и Благодатного Донецкой области.

На Мелитопольском и Бердянском направлениях ВСУ продолжают наступательные операции, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Херсонском и Запорожском направлениях обстановка без существенных изменений.

Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками уничтожено 11 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 5 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага.

Ранее в Генштабе сообщили, что ВСУ продвинулись на Запорожском фронте.

Война в Украине идет уже 514-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 июля 2023 года в онлайне.