Ночью 22 июля российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления пятью ударными дронами "Shahed-136/131".

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил все 5 дронов-камикадзе уничтожены", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки ПВО уничтожены девять разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.

Ранее сообщалось, что их сбивали в Кировоградской области. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

Также один беспилотник сбили в Днепропетровской области.

Война в Украине идет уже 514-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 513-го дня войны. Вчера РФ нанесла две воздушные атаки по Украине, преимущественно - по Одесской области. ВСУ имели успех на трех участках Запорожского фронта: под Ореховым и на Времьевском выступе. В России суд взял под стражу на два месяца Игоря Гиркина-Стрелкова - бывшего "министра обороны ДНР", а ныне - российского блогера, который уже много лет критикует политику Кремля и министерство обороны РФ.

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