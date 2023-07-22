Вечером, 21 июля, россияне обстреляли из артиллерии Никополь. В результате обстрела пострадали трое мирных жителей.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в телеграм-канале.

"Пострадали три человека. 57-летний мужчина и 78-летняя женщина госпитализированы с осколочными ранениями. Их состояние – средней тяжести. Еще один мужчина 42 лет будет лечиться дома", – говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждены восемь частных домов и девять хозяйственных построек. Россияне также повредили линию электропередач.

Повторно враг обстрелял город ночью. Снаряды попали в промышленное предприятие.

"Атаковали область россияне и беспилотником. Военные из ВК "Восток" его сбили. Приземлили, вероятно, "Шахед-136"", – добавил Лысак.

Как писала "Страна", ранее над Днепропетровской областью сбили "Шахед", а Никополь атаковали из тяжелой артиллерии.

Также в Днепропетровской области ночью обломки сбитого "Шахеда" упали на автомобиль и убили двух человек.

Тем временем война в Украине идет уже 514-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 июля 2023 года в онлайне.