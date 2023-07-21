Минобороны РФ заявляет, что ночными ударами по Одесской области поразили якобы "объекты, где готовились теракты против РФ с применением ударных беспилотников".

Заявлено, что поражены все назначенные цели. Публикуются кадры пусков.

Напомним, в Одесской ОВА сообщали, что было попадание в терминалы с зерном, уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. По словам спикера оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, было две волны ударов. Первоначально РФ выпустила две ракеты "Калибр". И в тот момент, когда спасатели на месте происшествия ликвидировали пожар, был нанесен новый удар.

Вчера Россия тоже наносила удары по Одессе и области, кроме этого, сильному обстрелу подвергся и Николаев.

Также "Страна" писала, что в Одессе после ночного обстрела пострадало здание генерального консульства Китая.

Тем временем война в Украине идет уже 513-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 июля 2023 года в онлайне.

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