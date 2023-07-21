Около 10:00-12:00 Россия нанесла ракетные удары по Одесской области.

Подробности о его последствиях сообщили оперативное командование "Юг" и спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По данным оперкомандования "Юг", всего было выпущено семь крылатых ракет разного класса по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. Объект поврежден. Масштабы разрушений уточняются.

Как добавил Игнат, было выпущено до четырех ракет "Оникс".

"Уже видим третью атаку "Ониксов". Предварительно, с 10 часов и по состоянию на сейчас противник применил до четырех ракет П-800 "Оникс" по Одесчине где-то южнее областного центра", – сообщил Игнат.

Он добавил, что "не удается уничтожать все воздушные цели", потому что недостаточно средств для их обнаружения и уничтожения.

Поражение важного объекта инфраструктуры в ходе дневной ракетной атаки подтвердил одесский губернатор.

Отметим, что ранее в Белгород-Днестровском районе россияне регулярно обстреливали мост в Затоке. Это важный мост для логистики в регионе. Об ударах по этому мосту и сегодня писали одесские телеграм-каналы.

Также под удар попала Черниговская область. Там повреждено здание одного из домов культуры, как сообщает оперкомандование "Север".

Ранее мы писали, что сегодня ночью Одесская область в четвертый раз за неделю была атакована ракетами. Они уничтожили склад с зерном.

А в Запорожской области РФ ударила по объекту инфраструктуры в Пологовском районе, в результате удара погибли четыре работника предприятия.