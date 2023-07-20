В минобороны РФ утверждают, что ночная атака Одессы - это очередной "удар возмездия", который был нанесен "по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одесса и Ильичевск Одесской области".

Украина заявляет, что РФ целенаправленно бьет по портовой инфраструктуре, а также по жилым домам.

А сегодня было уничтожено еще и админздание в центре Одессы. Предварительно, администрации морского порта. Также пострадало генконсульство Китая, ранены люди.

Как писала "Страна", Россия угрожает топить все корабли, которые идут в украинские порты.

Тем временем война в Украине идет уже 512-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 511-го дня войны в материале "Самая масштабная атака на Одессу, Россия объявляет морскую блокаду Украины, почему Путин не едет в ЮАР". 19 июля Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками, причем большинство прилетов пришлось на Одессу. Мэр города заявил, что такого обстрела города не было с начала войны. Также одной из обсуждаемых тем дня стала новость о том, что президент РФ не поедет в ЮАР на саммит БРИКС.

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