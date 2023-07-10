Министерство обороны РФ опубликовало видео совещания под руководством генерала Валерия Герасимова.

Накануне западные СМИ сообщали о его увольнении с поста командующего российским войсками в Украине. Официально это не было подтверждено.

На опубликованном видео Герасимов пребывает в прежней должности. На совещании ему докладывали о ракетных ударах в Крыму и Ростовской области 9 июля.

Напомним, в минобороны РФ утверждают, что вчера сбили четыре ракеты С-200, летевшие по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской области.

В РФ заявляли о сбитой ракете в районе Керчи, из-за чего временно перекрывали движение по Крымскому мосту.

Война в Украине идет уже 502-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 10 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 9 июля. Основная наступательная активность россиян проявляется во-первых на направлении Северска и Купянска - в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки, а также Веселого. Продолжаются атаки под Авдеевкой и Марьинкой. На времьевском выступе россияне контратакуют в районе Благодатного

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.