Президент РФ Владимир Путин уволил генерала Валерия Герасимова с поста командующего российскими войсками в Украине.

Об этом пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на российские СМИ.

Также со ссылкой на те же издания утверждается, что Герасимова сменил командующий ВДВ, генерал-полковник Михаил Теплинский.

"Герасимов останется руководить российской армией в качестве начальника Генштаба, но общая ответственность за войну теперь ложится на Теплинского, командующего воздушно-десантными войсками страны", - утверждается в публикации.

"Отметим, что в российских СМИ ничего не говорилось об увольнении Герасимова с поста руководителя группировки российских войск в Украине (этот пост он занимает с января 2023 года). В то же время слухи о том, что Теплинского ждёт повышение, а также о том, что именно он сейчас де-факто отвечает за действия российских войск на линии фронта в Украине, курсируют в российских военных Telegram-каналах уже пару недель. Хотя пока официально они не подтвердились", - комментирует публикацию Daily Mail Telegram-канал "Политика Страны".

Уроженец Донецкой области Михаил Теплинский считается одним из самых способных российских военачальников. В прошлом паблики писали о его конфликте с Герасимовым, но с марта Теплинский вернулся на фронт, где с ним встречался Путин.

Также российские Telegram-каналы писали, что Теплинский назвал "предательским" мятеж Евгения Пригожина и призвал не поддержавших его "вагнеровцев" идти служить в ВДВ РФ.