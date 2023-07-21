В Запорожской области РФ ударила по объекту инфраструктуры в Пологовском районе, в результате удара погибли четыре работника предприятия. Еще двое получили ранения.

Об этом сообщает телеграм-канал главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

По данным Малашко погибшим было 29, 30 лет, 33 и 43 года. Двое раненых направлены в больницу.

Всего за минувшие сутки РФ нанесла 80 ударов по 20 населенным пунктам области. 63 артиллерийским обстрелам подверглись Гуляйполе, Левадное, Белогорье, Волшебное, Гуляйпольское, Малиновка, Красное, Щербаки, Степногорск, Пятихатки и другие прифронтовые села. Кроме этого, зафиксировано 10 ударов из РСЗО по Новодаровке, шесть авиационных ударов по Пятихаткам, Орехову и Малой Токмачке, а также атака БПЛА по Лобковому.

Поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов граждан и объектов инфраструктуры.

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