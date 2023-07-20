Крым подвергся атаке беспилотного аппарата.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале "глава" полуострова Сергей Аксенов.

По его словам, в результате удара БПЛА в одном из населённых пунктов на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания. Название пункта он не указал.

Также Аксенов сообщил, что не обошлось без жертв – погибла девочка-подросток.

"На месте работают профильные службы", - сказано в посте.

Между тем по данным местных телеграм-каналов, атаковавший ночью Крым беспилотник ударил по селу Раздольное. Взрыв произошел в районе магазина "Метро".

Также паблики приводят подробности гибели девочки. 14-летняя школьница встречала с друзьями рассвет, без спросу уйдя из дома. Когда она проходила мимо магазина "Метро", туда упал беспилотник. В момент случившегося школьница разговаривала по телефону с родителями.

Пострадавшую госпитализировали в пять часов утра. После атаки она была без сознания. Врачи не смогли спасти школьницу.

Напомним, вчера недалеко от села Алексеевка в Кировском районе Крыма, где расположен военный полигон, произошла атака на склад боеприпасов, он загорелся, снаряды начали детонировать. "Властям" пришлось провести эвакуацию из четырех близлежащих сел.

Война в Украине идет уже 512-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 511-го дня войны в материале "Самая масштабная атака на Одессу, Россия объявляет морскую блокаду Украины, почему Путин не едет в ЮАР". 19 июля Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками, причем большинство прилетов пришлось на Одессу. Мэр города заявил, что такого обстрела города не было с начала войны. Также одной из обсуждаемых тем дня стала новость о том, что президент РФ не поедет в ЮАР на саммит БРИКС.

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