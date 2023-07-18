Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло сообщила, что в Украине с начала полномасштабного вторжения России погибли около 9300 мирных жителей.

Об этом она заявила на заседании Совета Безопасности ООН.

"По данным управления верховного комиссара ООН по правам человека, 9287 мирных жителей были убиты и 16384 ранены, большинство из них от огня российских войск", - сказала Ди Карло.

Она уточнила, что эта цифра включает 537 убитых и 1117 раненых детей.

Эта цифра означает лишь подтвержденное количество погибших и раненых и реальное количество гораздо больше, отметила Ди Карло

По данным ООН, в прошлом году Украина стала страной с наибольшим количеством убитых и искалеченных детей, а также страной с наибольшим количеством обстрелов школ и больниц.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок призвала ООН объединить усилия для возвращения украинских детей, похищенных РФ.

Ранее мы писали, что по данным ООН, большинство украинских беженцев планируют вернуться домой.

Война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.