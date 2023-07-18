Бербок призвала ООН объединить усилия для возвращения украинских детей, похищенных РФ
Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала страны ООН объединить усилия для возвращения украинских детей, вывезенных на территорию РФ против их воли.
Об этом она заявила во время выступления в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке.
"Хочу призвать всех вас объединить усилия с международными организациями, властями Украины и неправительственными организациями, для расследования депортации в Россию, и вместе найти способы вернуть домой этих детей", - сказала Бербок.
Бербок подчеркнула, что депортированные дети принадлежат своим родителям, и их нужно немедленно возвращать домой в Украину.
Также глава МИД призвала власти РФ не пытаться обмануть мир. Она отметила, что военные преступления российских оккупантов в Украине "мир увидел своими глазами", и "услышал истории матерей, чьих детей украло правительство России".
Напомним, Россия хочет поменять законодательство, чтобы усыновлять украинских детей.
Ранее мы писали, что СБУ собирает доказательную базу по делу о депортации украинских детей в Россию.
Напомним, война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.