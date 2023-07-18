Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала страны ООН объединить усилия для возвращения украинских детей, вывезенных на территорию РФ против их воли.

Об этом она заявила во время выступления в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Хочу призвать всех вас объединить усилия с международными организациями, властями Украины и неправительственными организациями, для расследования депортации в Россию, и вместе найти способы вернуть домой этих детей", - сказала Бербок.

Бербок подчеркнула, что депортированные дети принадлежат своим родителям, и их нужно немедленно возвращать домой в Украину.

Также глава МИД призвала власти РФ не пытаться обмануть мир. Она отметила, что военные преступления российских оккупантов в Украине "мир увидел своими глазами", и "услышал истории матерей, чьих детей украло правительство России".

Напомним, Россия хочет поменять законодательство, чтобы усыновлять украинских детей.

Ранее мы писали, что СБУ собирает доказательную базу по делу о депортации украинских детей в Россию.

Напомним, война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.