Совет Безопасности и Генассамблея ООН проведут заседание по ситуации в Украине. Оно начнется 17 июля в 22:00 по Киеву, дебаты в Генассамблее назначены на 18 июля, 17:00.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Совбез ООН в понедельник 17 июля проведет заседание министерского уровня по "Поддержанию мира и безопасности Украины". Во вторник, 18 июля, состоятся открытые дебаты Генассамблеи по теме "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

В мероприятиях примут участие ряд чиновников из разных стран и украинская делегация. В частности, ожидается участие министров иностранных дел Британии Джеймса Клеверли, Франции – Катрин Колонны, Германии – Анналены Бербок.

Напомним, ООН выпустила доклад об убийствах детей в Украине во время войны. Согласно отчету, всего в прошлом году в Украине было доказано убийство 477 детей. 136 убийств, как указывает ООН, совершено российскими силами. Российская армия внесена ООН в глобальный список нарушителей прав человека.

Тем временем война в Украине идет уже 508-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 июля 2023 года в онлайне.

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